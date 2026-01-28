“Git”, “Napıyosun Mesela?”, “Kusura Bakma”, “Sevmeyi Denemedin”, “Aklına Ben Gelicem”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını” ve “Güzel ve İddialı” gibi hit parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Blok3’ün, özellikle “Obsesif” albümünün tamamının platformdan silinmesi dikkat çekti.

2025 Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olan Blok3’ün, “Sevmeyi Denemedin” adlı parçası da Türkiye’de yılın en çok dinlenen şarkısı olmuştu.

Şarkılarının kaldırıldığını fark eden Blok3, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla olayın tesadüf olmadığını savundu. Albümünün ve toplamda 6 şarkısının Spotify’dan silindiğini belirten rapçi, e-posta hesabının ele geçirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Blok3 paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Benimle uğraşacaksınız ha? ‘Obsesif’ albümü tamamen kaldırılmış. Onun haricinde 5 tane daha şarkım yok. Mail’imi çalmışlar galiba. Araştırdığım kadarıyla böyle bir şey var. Bu işin arkasında kim varsa ortaya çıkacak.”

Ünlü rapçi açıklamasının devamında geri adım atmayacağını vurgulayarak, hukuki sürecin başlayacağını da duyurdu:

“Benimle istediğiniz kadar uğraşın hiçbir şey değişmeyecek. Bunu yapan kişi ya da kişiler, hepsini tek tek bulacağım. Mahkeme sürecinde de herkes yaptığının bedelini ödeyecek.”

Yaşanan gelişme sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Spotify cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.