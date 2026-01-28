Trump, konuşmasında İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin daha önce atılan askeri adımları hatırlatarak, “Haziran ayında Operation Midnight Hammer kapsamında İran’ın nükleer kapasitesini yok ettik” dedi. Bu adımın geciktiğini savunan Trump, “İnsanlar 22 yıldır bunu bekliyordu. Bir ay uzaktaydılar, yapmak zorundaydık” ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik yeni askeri hareketliliğe de değinen Trump, “Bu arada İran’a doğru şimdi güzel bir donanma daha gidiyor. Umarım anlaşma yaparlar ve onu kullanmak zorunda kalmayız. Bu donanma çok güçlü” diye konuştu. Trump, “İlk seferde anlaşma yapmalıydılar, o zaman bir ülkeleri olurdu” sözleriyle İran yönetimini hedef aldı.

Ara seçim vurgusu ve iç politika mesajları

Konuşmasının iç politikaya ayrılan bölümünde Trump, yaklaşan Kongre ara seçimlerinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Seçmenlerine seslenen Trump, “Ara seçimleri kazanmalıyız. Kaybedersek konuştuğumuz pek çok şeyi kaybedersiniz, bu çok kötü sonuçlara yol açar” dedi.

Temsilciler Meclisi ve Senato seçimleri için kampanyayı başlattığını duyuran Trump, Demokratların çoğunluğu elde etmesi halinde azil sürecinin yeniden gündeme gelebileceğini savundu. Trump, “Demokratlar Meclis’i geri alırsa beni azletmeye çalışacaklar” uyarısında bulundu.

Trump ayrıca, konuşması sırasında seçmenlerine “Dördüncü kez başkanlığa aday olayım mı?” sorusunu yöneltti. Bu sözler salondaki kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

ABD Başkanı, Iowa’daki etkinlik öncesinde bir yol üstü restoranına da uğrayarak burada da ara seçimlere ilişkin mesajlar verdi.