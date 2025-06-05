Gelir vergisi beyannamesi verme süresinin sona erdiği mart ayından sonra harekete geçen VDK, futbol, basketbol ve voleybol gibi çeşitli branşlarda faaliyet gösteren 4 bin 588 sporcuyu risk analizine tabi tuttu. Açık kaynaklar da dahil olmak üzere, sporcuların gerçek gelirlerini ortaya koyacak tüm veriler incelendi.

Yapılan araştırma neticesinde, 2024 yılına ait beyan dışı bırakılan gelirlerin önemli bir kısmının futbolculara ait olduğu görüldü. Toplam 3,7 milyar liralık beyan dışı gelir futbolculardan, 1,15 milyar lirası basketbolculardan gelirken, kalan tutar ise diğer branşlardaki sporculara ait.

310 sporcu izaha davet edildi

Gerçek gelirleriyle beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilen 310 sporcu, açıklama yapmaları için izaha davet edildi. Bu süreçte bazı sporcular, ülkeden ayrılmadan önce beyanname vererek yüksek tutarlarda vergi ödedi.

Kulüpler aracılığıyla yabancı sporculara bilgilendirme

Listede yer alan ve sezon sonunda Türkiye’den ayrılacak yabancı sporcular için kulüpler devreye alındı. Bu sporcuların ülkeden ayrılmadan önce Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilerini ödemeleri hedefleniyor.

Bakan Şimşek: "Gönüllü uyumu önemsiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede gönüllü uyumun önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Çok kazananların vergilendirilmesine yönelik çalışmamızda bu kez sporculara odaklandık. Tespit edilen sporcuların gönüllü uyum kapsamında izah vermesini ve beyanlarını düzeltmesini bekliyoruz. Bu çağrıya rağmen gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyenlerden, vergiler cezalı şekilde tahsil edilecektir.”