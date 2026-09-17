SPK’nın kararına göre Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve katılma payları TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonları alım-satıma kapatıldı.

Bazı fonlar tasfiye edilecek

Kurul ayrıca, söz konusu şirketlerin kurucusu olduğu kararda belirtilen fonların tasfiye edilmesine karar verdi.

SPK, tasfiye kararının 7 şirketin tüm fonlarını kapsamadığının altını çizdi. Tasfiye yalnızca Kurul kararında listelenen fonlar için uygulanacak.

Kararın arkasında ne var?

Karar, Finansal İstikrar Komitesi’nin 16 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantının ardından geldi. Toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik ele alınırken, piyasalardaki dalgalanmanın sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlarda ortaya çıkan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmişti.

SPK’nın son kararıyla birlikte söz konusu fonlar açısından işlem kısıtlaması ve tasfiye süreci başlatılmış oldu.