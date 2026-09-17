Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınları dijital dünyanın risklerine karşı koruyan stratejik bir adım attıklarını belirterek, 'Bu iş birliğiyle kadınların yapay zeka alanında yetkinleşmesini ve teknoloji ekosisteminde güçlü bir yer edinmesini destekleyeceğiz. Bu kapsamda 'Kadınlar için Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitim Programı'nı pilot iller başta olmak üzere 81 ilimizde yaygınlaştıracağız' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Vakfı ve Turkcell arasında 'Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme İşbirliği Protokolü' imzalandı. İstanbul'da düzenlenen imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş, kadınların yapay zeka ve dijital güvenlik alanındaki yetkinliklerini güçlendirecek önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini belirterek, Bakanlığın Kadın ve Demokrasi Vakfı ve Turkcell ile imzalayacağı bu protokolle kadınların dijital dönüşümün yalnızca izleyicisi değil, aynı zamanda öncüsü ve yön vereni olmalarını hedeflediklerini kaydetti.

'Kadınlar için Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitim Programı'nı pilot iller başta olmak üzere 81 ilimizde yaygınlaştıracağız'

Bakanlığın hizmet ağıyla Turkcell'in teknoloji birikimini ve KADEM'in saha tecrübesini ortak bir çalışma zemininde buluşturduklarını söyleyen Bakan Göktaş, imzalanan protokolle birlikte kadınları dijital dünyanın risklerine karşı koruduklarının altını çizerek, 'Bugün imzaladığımız protokolle kadınları dijital dünyanın risklerine karşı koruyan stratejik bir adım atıyoruz. Bu iş birliğiyle kadınların yapay zeka alanında yetkinleşmesini ve teknoloji ekosisteminde güçlü bir yer edinmesini destekleyeceğiz. Bu kapsamda 'Kadınlar için Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitim Programı'nı pilot iller başta olmak üzere 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. Eğitimlerimizde kadınlara yapay zeka ve dijital güvenlik alanında uygulamaya dönük bilgi ve beceriler kazandıracağız. Program kapsamında dijital ebeveynlik, akıllı ev yönetimi, dijital güvenlik, ev ekonomisi ve güvenli alışveriş gibi pek çok başlıkta eğitimler vereceğiz. Böylece kadınların yapay zekâyla hayatlarını kolaylaştırmalarına katkı sunacağız. Bir anne, çocuğunun dijital dünyadaki güvenliğini daha bilinçli biçimde gözetebilecek. Bir girişimci, fikrini geliştirmek ve müşterisine ulaşmak için yapay zeka araçlarından yararlanabilecek. Bir kadın, çevrim içi alışverişte karşılaşabileceği riskleri daha kolay fark edebilecek' dedi.

'Kamu, özel sektör ve sivil toplumun güç birliğiyle kadınların dijital çağın güçlü aktörleri olduğu bir gelecek inşa edeceğiz'

Bakan Göktaş, teknolojinin kadınların hayatına güç katabileceği bir düzen kurmak istediklerini belirterek, 'Dijital dönüşümü kadınların hayatında imkanları çoğaltan bir güce dönüştüreceğiz. Kamu, özel sektör ve sivil toplumun güç birliğiyle kadınların dijital çağın güçlü aktörleri olduğu bir gelecek inşa edeceğiz. Yapay zeka çağında önümüzde iki yol bulunuyor. Kadınların başkaları tarafından tasarlanan sistemlere uyum sağlamasını bekleyebiliriz. Ya da kadınların o sistemleri anlayan, kullanan, geliştiren ve yön veren aktörler olmalarını sağlayabiliriz. Biz ikinci yolu seçiyoruz. Kadınların değişimin gerisinde kalmadığı, değişimin yönünü belirlediği bir gelecek için çalışıyoruz. Kadınların tecrübesinin teknolojiye, teknolojinin imkânlarının kadınların hayatına güç kattığı bir düzen kurmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Amacımız kadınların dijital okuryazarlığını arttırmak'

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ise konuşmasında, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve KADEM'le beraber 'Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güvenlik' programını hayata geçiriyoruz. Amacımız kadınların dijital okuryazarlığını arttırmak, yapay zeka araçlarını günlük hayatlarında etkin ve aynı zamanda bilinçli kullanmalarını desteklemek. Kendilerinin ve ailelerinin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarını güçlendirmek. Kişisel verilerin korunmasından mahremiyetin sağlanmasına ve yanlış bilginin ayırt edilebilmesine kadar birçok konuda farkındalıkları arttırmak istiyoruz. Programın bir diğer önemli yanı da çocuklarımız tabii ki. Çocuklarımızın dijital dünyadan yararlanmasını hepimiz istiyoruz. Ancak bunu güvenli biçimde yapmaları çok önemli. Biz de bu programla annelerin bilgi ve becerilerini güçlendirmeyi, çocuklarının yaşlarına uygun dijital araçları seçerken yol gösterebilmelerini amaçlıyoruz' diye konuştu.

'Bugün imzalayacağımız protokolün kadınlara bu alanda yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz'

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı, 'Kadınların yapay zeka dünyasında daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi adına bugün bir aradayız. Bugün imzalayacağımız protokolün kadınlara bu alanda yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Yapay zekayı uzun yıllardır geleceğin teknolojisi olarak konuştuk. Bugün ise hayatımızın her alanına girmiş olduğunu görüyoruz. Eğitimden çalışma hayatına, üretimden karar alma süreçlerine kadar pek çok başlığın yeniden şekillendiği büyük bir dönüşümün içindeyiz. Aslında bu konu bizim için yeni değil. KADEM olarak kadınların yapay zeka dünyasındaki yerini, bu alandaki fırsatları ve riskleri çeşitli çalışmalarımızda ele aldık' dedi.