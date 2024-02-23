Ünlü tatil merkezi Çeşme'de, yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri ve ev ziyaretlerini sürdüren adaylar, projelerini seçmenleriyle paylaşıyor.



CHP Belediye Başkan Adayı Lal Denizli ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Esat Tanık da, saha çalışmaları sırasında Ilıca pazarında karşılaştı. İki aday, birbirine sarılarak başarı diledi. İki adayın bu davranışı, vatandaşların alkışlarıyla karşılık buldu.