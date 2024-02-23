Tokat’ın Niksar İlçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu Günebakan köyünde yaşanan heyelanda 40 konut, 17 ahır, 7 samanlık ve 1 cami ile birlikte tarlalar zarar gördü. Afet sonrası ortaya atılan iddia ise dikkat çekti. Heyelanın yer altında bulunan sudan kaynaklandığı iddia edildi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgede iki ev ve bahçesini kaybeden Ömer Karakaş’ın arazisinden su çıkmaya başladı. Afetin olduğu günlerde az akan suyun şiddeti gün geçtikçe giderek arttı. Oluk oluk akan su vatandaşta endişeye neden oldu. Heyelanın etkisiyle evi yıkılan ve bahçesi zarar gören Ömer Karakaş, "Burası bizimdi. Burası yukardaydı. Tamamen aşağı kadar kaydı. Bu su da burada yoktu. Siz de görüyorsunuz. Bacak kalınlığında su akıyor. Bu sudan yürüdü diyorlar. Artık biz bilemiyoruz sebebini Allah bilir. Karşı da iki tane evimiz vardı. İki gözünün altı tamamen boşaldı” dedi. Afetin detayları ve ihtimalleri yapılan jeolojik incelemelerin ardından netlik kazanacak.