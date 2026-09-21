Özfatura, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ani kalp durması geçirdiği belirlenen Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınmış, hastane başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtmişti.

Özfatura'nın oğlu Fatih Özfatura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının kalbinin yaklaşık 40 dakika durduğunu ve bu süreçte beynine kan gitmediğini belirtmişti. Fatih Özfatura, paylaşımında babasının yoğun bakımda bilincinin kapalı olduğunu ifade ederek dua istemişti.

Burhan Özfatura tüm müdahaleye rağmen 83 yaşında iken bugün hayatını kaybetti.



İki dönem başkanlık yaptı

Burhan Özfatura, 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. İlk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katıldı.