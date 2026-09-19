Şırnak'ta spor ve gençlik altyapısını güçlendirecek tesislerin yapımı sürüyor. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, kentte yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'den oluşan heyet, kent genelinde yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları yerinde inceledi. İlk olarak bin 500 kişilik spor salonu, bin kişilik öğrenci yurdu ve gençlik merkezi inşaatlarını ziyaret eden heyet, şantiye alanlarını gezerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Şehir merkezindeki incelemelerin ardından Kumçatı beldesine geçen heyet, yapımı tamamlanan gençlik merkezini gezdi. Yetkililer, tesisin fiziki durumunu ve gençlerin kullanımına sunulacak alanları yerinde kontrol etti.

İncelemelerin ardından yapılan değerlendirmede, Şırnak'a kazandırılan ve yapımı süren yatırımların gençlerin eğitim ve sosyal gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra kentin spor altyapısını da güçlendireceği belirtildi.