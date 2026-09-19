Şırnak, 5. Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21-26 Eylül tarihlerinde üniversite tenis kortlarında düzenlenecek turnuvada 6 ülkeden 73 sporcu mücadele edecek.

Şırnak'ta bu yıl 5.'si düzenlenecek Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın lansmanı gerçekleştirildi. Üniversite tenis kortlarında düzenlenecek turnuva, farklı ülkelerden sporcuları Şırnak'ta bir araya getirecek. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Yemen ve İngiltere'den sporcuların katılacağı turnuvada toplam 73 raket korta çıkacak. 21 Eylül'de başlayacak organizasyon, 26 Eylül'de oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Vali Ekici: 'Spor, barışın, birlikteliğin ve kardeşliğin sembolüdür'

Lansmanda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici ise Cudi Cup'ın 5. kez düzenlendiğini belirterek, turnuvanın uluslararası boyutuna dikkat çekti. Ekici, 'Bu yıl, 21-26 Eylül tarihleri arasında Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nı hep birlikte düzenleyeceğiz. 6 ülkeden 73 sporcuyu misafir ediyoruz. Bu yıl 5'incisini düzenliyoruz Cudi Cup'un' dedi.

Turnuvanın geçmiş yıllarda 'Roket sesleri değil, raket sesleri' mottosuyla tanıtıldığını hatırlatan Ekici, bugün gelinen noktada Şırnak'ın spor organizasyonlarıyla gündeme geldiğini ifade etti. Ekici, 'Spor da barışın, birlikteliğin, kardeşliğin ve başarının sembolüdür. Bu uluslararası tenis turnuvasının şehrimizde düzenlenmesi, şehrimizin değerine bir kat daha değer katmaktadır' diye konuştu.

Şırnak'ta son dönemde farklı alanlarda gerçekleştirilen organizasyonlara da değinen Vali Ekici, Cudi Dağı'nda Hz. Nuh'u anma programı ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen drone şampiyonasına dikkat çekti. Ekici, 'Bu yıl, hepimizin hatırlayacağı üzere Cudi Dağı'nda Hz. Nuh'u anma merasimini Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanımız Safi Arpagu ile birlikte gerçekleştirdik. Yine TEKNOFEST drone şampiyonasını 10 bin öğrencimizin ve Selçuk Bayraktar'ın teşrifleri ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız' ifadelerini kullandı.

Cudi Cup'ın da Şırnak'ın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir şehir konumunu güçlendirdiğini belirten Ekici, '6 ülkeden sporcuların geldiği, barışı, kardeşliği ve dünyaya birlikteliği sembolize eden bir turnuvayı birlikte gerçekleştirmenin huzurunu, mutluluğunu ve güvenini burada sizlere arz ediyorum' dedi.

Başkan Yarka: 'Şırnak'ta artık raket sesleri yükseliyor'

Lansmanda konuşan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cudi Cup'ın Şırnak açısından yalnızca bir tenis turnuvası olmadığını, kentin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilme kapasitesini de ortaya koyduğunu söyledi.

Şırnak'ın spor alanındaki gelişimine dikkat çeken Yarka, 'Cudi Dağı eteğinde daha önce topların, silah seslerinin duyulduğu yerde şu anda raket sesleri geliyor. Tabii ki uluslararası bir turnuva olması bizim açımızdan daha da büyük bir önem arz ediyor' dedi.

Bu yıl 6 ülkeden 73 sporcunun Şırnak'ta ağırlanacağını belirten Yarka, '21-26 Eylül tarihleri arasında 5 gün düzenlenecek bu turnuvada yine çok güzel oyunları seyredeceğiz. Burada Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Hindistan, ABD, Yemen ve İngiltere'den sporcular katılacak' ifadelerini kullandı.