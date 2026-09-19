Düzce'de Belediyenin destekleriyle düzenlenen 3 Bant Bilardo Longoni Cup Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyonada Türkiye ve dünya çapında dereceleri bulunan 160 sporcu mücadele ediyor.

Düzce, bilardo sporunda önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 3 Bant Bilardo Longoni Cup Türkiye Şampiyonası, 160 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye ve dünya çapında çeşitli başarılara imza atan sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, bilardo tutkunları da birbirinden çekişmeli karşılaşmaları takip etme fırsatı buluyor.

Düzce Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, 3 bant bilardo Türkiye şampiyonluğu için mücadele ediyor. Şampiyonada heyecan, Pazar günü oynanacak büyük final karşılaşmasıyla sona erecek. Organizasyonda dereceye girmek isteyen sporcular, final yolunda kıyasıya mücadele verecek.