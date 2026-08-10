Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Ağustos 2026 tarihli hava tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir’in kuzeyi, Muğla’nın iç kesimleri ile Osmaniye’nin doğusunda da yerel yağış ihtimali bulunuyor.

Bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların özellikle Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

İstanbul’da sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Bursa’da da öğle saatlerinde benzer yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey yönlerden, güney ve doğu bölgelerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesiöngörülüyor.

İl il beklenen en yüksek sıcaklıklar