İstanbul’da yaz havası kısa süreliğine yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AKOM’un değerlendirmesine göre yağışlı hava Cumartesi akşamına kadar aralıklarla etkisini sürdürecek. Özellikle Cuma akşamı ve Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Akşam saatlerinde yağış başlayacak

28 Ağustos Cuma günü sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, sıcaklıkların 22-26 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren ise yağışlı hava etkisini artıracak. Gün içerisinde sıcaklığın sabah saatlerinde 22, öğle saatlerinde 26, akşam 24 ve gece saatlerinde 20 derece civarında olması bekleniyor.

Cuma günü İstanbul genelinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Poyraz kuvvetlenecek

Yağışla birlikte kuzeydoğulu rüzgarların da etkili olması bekleniyor. Poyrazın saatte 20 ila 40 kilometre hızla sert ve zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kentte gün boyunca nem oranının ise yüzde 45 ila 95 arasında değişmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 24 derece seviyesinde olacağı belirtildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek

AKOM, yağışlı hava nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceğine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının 24-26 derece civarında olması bekleniyor.

Yağışların özellikle kısa süre içerisinde etkili olduğu bölgelerde su birikintileri, trafikte aksamalar ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Pazar günü hava açacak

İstanbul’da yağışlı hava uzun süreli olmayacak. Cumartesi günü de devam etmesi beklenen yağışların ardından Pazar gününden itibaren güneşli hava etkili olacak.

Sıcaklıkların yeniden 30 derece seviyelerine yükselmesi ve önümüzdeki hafta boyunca İstanbul’da genel olarak açık ve güneşli havanın hakim olması bekleniyor.

AKOM, özellikle Cuma akşamı ve Cumartesi günü dışarı çıkacak vatandaşların hava koşullarını takip etmelerini, sürücülerin ise ani yağış ve su birikintilerine karşı dikkatli olmalarını istedi.