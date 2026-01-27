Hazırlanan iddianame kapsamında aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleri ile bazı kamu kurumları “suçtan zarar gören” olarak yer aldı. Aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilerek görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu çok sayıda isim dosyada şüpheli olarak yer aldı.

Duruşma Silivri’de yapılacak

Davanın ilk duruşmasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda yapılmasına karar verildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma öncesinde güvenlik ve organizasyon tedbirlerine ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderdi. Buna göre duruşmaya katılacak sanıklar, avukatlar, tanıklar, basın mensupları ve izleyiciler için giriş kartları hazırlandı.

Mahkeme, tanıkların ifadelerini etkilememek amacıyla salona alınma sıralamasına da karar verirken, yer darlığı nedeniyle bazı basın mensuplarının duruşmayı salon dışında kurulan ekranlardan takip etmesi kararlaştırıldı.

Aktaş etkin pişmanlıktan yararlanmıştı

Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, 2025 yılında verdiği ek ifadelerin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış, “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrol altına alınarak tahliye edilmişti.

450 yıla kadar hapis talebi

İddianamede Aktaş hakkında; suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, resmi ve özel belgede sahtecilik, kamu kurumlarını dolandırmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklamak gibi çok sayıda suçtan toplamda 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bazı belediye başkanları ve kamu görevlileri hakkında ise rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve sahtecilik suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın ilk duruşmasında sanık savunmalarının alınması bekleniyor.