Kentte uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik, Sevgililer Günü'nde birbirlerine hediye sunma arayışa giren çiftlere alternatif sunmak için 14 Şubat'a özel kalp şeklinde katmer hazırladı.

Geyik, gelen çiftlerin masalarına katmeri kalp şeklinde servis ediyor. Ayrıca kadın tatlıcı, masaları gül yapraklarıyla süsleyip mum koymayı da ihmal etmedi.



İhlas Haber Ajansı’na konuşan Zeynep Geyik, müşterilerin uygulamadan memnun kaldığını söyledi. Geyik, "Bugün Sevgililer Günü ve bugüne özel gelen çiftlerimize katmeri kalp şeklinde servis edeceğiz. Müşterilerimize sürpriz yapalım istedik. Gelen müşteriler çok şaşırdı ve mutlu oldular" diye konuştu.

Kalp şeklindeki katmeri yiyen Gamze ve Onur Çedi çiftiyse normal tatlı yemeye geldiklerini ancak masa karşısında şaşırıp uygulamayı çok beğendiklerini söyledi.