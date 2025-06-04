Kampanya kapsamında Scania müşterileri 12 ay vadede yüzde 0 faiz ile 2 milyon TL’ye kadar kredi kullanımından faydalanabiliyor.

Türkiye genelindeki Scania Yetkili Satıcılarında geçerli olacak kampanyada ayrıca dileyen müşteriler, VDF’nin yanı sıra Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Albaraka Türk, Denizbank, TEB, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım’dan da finansal destek sağlayabiliyor. Türkiye İş Bankası ise kampanya kapsamında Scania sahibi olmak isteyenlere ilk 3 ay ödemesiz kredi seçeneğini de sunuyor.

Stoklarla sınırlı olan %0 faiz kampanyasından yararlanmak isteyen Scania müşterilerinin en yakın Scania Yetkili Satıcısı ile iletişime geçmeleri yeterli oluyor.