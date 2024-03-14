01 Mart 2024 yılı itibarıyla yeni görevine başlayan Ömer Madazlıoğlu, son olarak Doğuş Otomotiv, Volkswagen Ticari Araç markasında Planlama, Lojistik ve Eğitim Birim Yöneticisi olarak görevini sürdürüyordu.

Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Ömer Madazlıoğlu, çalışma hayatına 2008 yılında otomotiv sektöründe başladı.

2016 yılından itibaren ise Doğuş Otomotiv bünyesinde Volkswagen Ticari Araç markasında Satış ve Pazarlama departmanlarında çeşitli birimlerde görev almıştır.