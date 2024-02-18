Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Almanya’da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu. Münih kentindeki konferansta Rusya’nın Filistinli grupları 26 Şubat’ta Moskova’da bir araya gelmeye davet ettiğini belirten İştiyye, Filistin yönetiminin Hamas ile temas kurmaya hazır olduğunu söyledi. İştiyye, “Hamas’ın bizimle sahaya inmeye hazır olup olmadığını göreceğiz” dedi.

Hamas’la anlaşmaya hazır olduklarını ifade eden İştiyye, “Eğer Hamas hazır değilse o zaman durum değişir. Filistin’in birliğine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. İştiyye ayrıca, Hamas’ın bu birliğin bir parçası olabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.