Ana amacı küp uydu ve küçük uydu üretmek olan grubun ilk paydaşları başta organizasyonu gerçekleştiren Hedef Elektronik olmak üzere, Skytech, Neta, Profen ve Kanada’nın en önemli uydu üreticilerinden QSTC’den oluşuyor. Beş şirket imzaladıkları iş birliği protokolünün ardından 2024’ün ilk yarısında ürettikleri uyduyu uzaya göndereceklerini açıkladı.

Cubesat Vision yeni bir girişim doğurdu

BTK Konferans Salonu’nda 14 Aralık’ta yapılan “Cubesat Vision Uluslararası Yakın Yörünge Küp Uydu ve Küçük Uydu Konferansı”nda ulusal ve uluslararası toplam 25 konuşmacı ile bine yakın ziyaretçi yer aldı. Konferansla eşzamanlı olarak kurulum teknisyenlerine uydu teknolojileri ve uydu terminalleri konularında eğitim verildi. Konferansa duyulan bu ilgi ve uluslararası konuşmacıların çeşitliliği konferansta memnuniyetle karşılandı.

TUYAD ve Hedef Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın; “Bu konferansın en önemli amacı yakın yörünge uydu üretimi faaliyetinde bulunmak isteyen potansiyel yerli yatırımcılarımızın ilgisini bu alana çekerek yakın yörünge küp uydu üreten dünyanın önde gelen yatırımcıları ile Türk mühendislerimizi tanıştırmak” dedi. Bunu da başardıklarını ifade ederek, “Bu konferans UYDU TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM GRUBU (UTGG) olarak yeni bir birlikteliğin doğmasına vesile olmuştur. Bugün attığımız bu adımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

İş Birliği Protokolü İmzalandı

Etkinliğin en heyecan verici kısmı ise Uydu Teknolojileri Girişim Grubu’nun kurularak firmalar arasında bir iş birliği protokolü imzalanması oldu. Dünyanın önde gelen uydu üreticilerinden Kanadalı QSTC başta olmak üzere Hedef Elektronik, Skytech, Neta ve Profen firmaları, bu oluşumdaki ilk çekirdek birlikteliklerini duyurdu. Şirketlerini temsilen toplantıda hazır bulunan Hayrettin Özaydın (Hedef Elektronik), Gurvinder Chohan (QSTC), Derviş Gedikoğlu (Neta), Uğur Ünsal (Skytech) ve A.Gürkan Sencar (Profen) en az beş yatırımcının daha grup içinde değerlendirilmesine devam ettiğini ifade etti.

Özaydın: “Uzay Savunma Bakanlığı kurulmalı!”

Küçük ve küp uyduların birçok kullanım alanı olduğuna dikkat çeken Özaydın, “Gün geçtikçe tüm yörüngelerde yer alan uydu sayısı hızla artacak. Bu durumun neler getireceğini elbette zaman gösterecek ancak Rusya ardından da ABD ve Çin Uzay Savaş Komutanlıkları kurarak bu alanda da etkin bir güç olma hedefleri olduğunu ortaya koydular. Bizim de ülke olarak bu mücadelenin gerisinde kalmamalı ve Uzay Savunma Bakanlığı kurarak bu alandaki varlığımızı meşrulaştırmalıyız.” dedi.

İlk Uydu 2024’ün İlk Yarısında Fırlatılacak

Özaydın, “UTGG, tüm paydaşları ile birlikte Türkiye’de küp uydu araştırma, geliştirme ve seri üretim amacıyla böyle bir grup kurduk. En geç bir ay içinde Küpsat A.Ş. adı ile yeni bir şirket kurarak faaliyete başlayacağız. Hedefimiz 2024’ün ilk altı ayı içinde ilk uydumuzu fırlatmak.” diye konuştu. Seri üretime geçildiğinde Türkiye dışında hedef pazarların MENA; Orta Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri olduğunu da ayrıca belirtti.

Kanada QSTC Yönetim Kurulu Başkanı Gurvinder Chohan ise Türkiye ve yakın bölgede iş imkanlarını geliştirmek istediklerini, üretimin lokal olarak yapılmasında ve ürünlerin geliştirilmesinde rol almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu da hatırlatan Chohan, yakın yörüngeye atılan küp uydular ile deprem başta olmak üzere doğal afetler için erken uyarı sisteminin sağlanabildiğini dile getirdi.

İTÜ’den Destek Alınacak

Toplantıda söz alan Neta Satış Müdürü Derviş Gedikoğlu, Küpsat A.Ş.’nin İTÜ Teknopark’ta kurulacağını belirterek, İTÜ’nün de laboratuvarları ile projeye destek olacağını söyledi. Yerli üretimin ekonomimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Gedikoğlu, “Bu girişimin çok başarılı olup büyüyeceğine yürekten inanıyorum, ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Ankara’da Fabrika Kurulacak

Yönetim merkezinin İTÜ Teknopark olmasına rağmen üretimlerin Ankara’da inşa edilecek fabrikada yapılacağını söyleyen Skytech CEO’su Uğur Ünsal, “Ankara Elmadağ’da 25 dönüm alana sahip bir fabrika inşa edilecek. Fabrikayı seri üretim için en kısa sürede hazır hale getirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Yeni Paydaşları Bekliyoruz!

Bugüne kadar telekomünikasyon alanında birçok girişimi bulunan Profen Uydu Hizmetleri Genel Müdürü A.Gürkan Sencar UTGG’nin tüm ülkemize hayırlı olmasını dileyerek “Girişim için yeni paydaşların katılımını değerlendirme aşamasındayız. Gruba yeni eklenenlerle daha güçlü olacağız ve daha iyi işler ortaya çıkaracağız.” dedi.

Cubesat Vision’24 Eylül’de

TUYAD ve Hedef Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, Küçük ve Küp Uydu Ekosisteminin oluşturulması çalışmalarını yakından takip edeceklerini ve sektörün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla ellerinden gelen her türlü desteği sunacaklarını belirtti. Danışmanlık, proje ve regülasyon çalışmalarında sürekli olarak aktif bir rol üstleneceklerini ifade eden Özaydın, bu bağlamda uluslararası yakın yörünge küçük uydu ve küpsat konferansının Cubesat Vision ana teması çerçevesinde, Eylül 2024’te İstanbul'da daha büyük bir katılım ile tekrar düzenleneceğini müjdeledi.