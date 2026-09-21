Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celalov, Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya geldi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celalov, Aydın'da bir dizi temasta bulundu. Büyükelçi Celalov, Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Celalov ve beraberindeki heyet, ilk olarak Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Celalov ve beraberindeki heyetin Vali Varol ile bir süre görüştüğü belirtildi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Vali Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükelçi Celalov ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Celalov ve beraberindeki heyetin Aydın'daki bir sonraki durağı ise Aydın Büyükşehir Belediyesi oldu. Büyükelçi Celalov, burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda ise Büyükelçi Celalov'un belediyede ağırlandığı belirtilerek nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür edildi. Büyükelçi Celalov'un Aydın temaslarında iki kurumda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.