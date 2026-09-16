Samsun'un Terme İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde yol çalışmalarını sürdürüyor. Bazlamaç Mahallesi Kışla Sokak'ta yaklaşık 5 kilometrelik yol güzergâhında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 'Yaptık, yapıyoruz, yapacağız' dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçe genelinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Bazlamaç Mahallesi Kışla Sokak'taki yaklaşık 5 kilometrelik yol çalışmasını inceleyen Kul'a, Bazlamaç Mahallesi Muhtarı İdris Ak da eşlik etti. Güzergâhta reklaj ve zemin dolgu çalışmalarına başlanırken, zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından asfaltlama yapılacağı belirtildi. İncelemeler sırasında mahalle sakinleri ve tarlada sebze toplayan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kul, vatandaşların ikram ettiği meyve ve üzümleri kabul etti. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Şenol Kul, yol yatırımlarının üretim açısından da önem taşıdığını belirterek, 'Bazlamaç Mahallemizde yaklaşık 5 kilometrelik yol güzergâhımızda çalışmalarımız devam ediyor. Reklaj ve zemin dolgu çalışmalarımız başladı. Zemin hazırlıklarının ardından asfalt çalışmalarımızı da yapacağız. Annelerimizle selamlaştık, hayır dualarını aldık. Onlar üretecek, biz yollarını yapacağız. Biz söz verdik; yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Yolumuzun mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Bazlamaç Mahallesi Muhtarı İdris Ak da çalışmalar nedeniyle Başkan Kul ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Vefa buluşması

Bazlamaç'taki incelemelerinin ardından Başkan Şenol Kul, önceki belediye başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı, Terme Belediyesi Zabıta Teşkilatında uzun yıllar görev yapan eski mesai arkadaşı Hasan Boz'u evinde ziyaret etti. Hasan Boz ile geçmiş günleri yad eden Başkan Kul, 'Eski mesai arkadaşım Hasan Boz'u ziyaret ederek güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum' şeklinde konuştu.