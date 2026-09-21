1. Lig ekiplerinden Kayserispor'a eski antrenörü Trond Strande'den kaynaklanan transfer yasağı geldi.

TFF 1. Ligi'nde mücadele veren Kayserispor'a bir transfer yasağı daha geldi. Geçtiğimiz hafta eski teknik direktörü Erling Moe ve yardımcısından dolayı gelen transfer yasağına Moe'nin antrenör takımında bulunan bir isimden daha geldi. Kayserispor'da transfer gündemini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulübün eski teknik ekibinde yer alan Trond Strande'den kaynaklanan 60 bin Euro tutarındaki alacak nedeniyle FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı kararı uygulandığı bildirildi. Ödemenin gerçekleştirilmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kayserispor'un transfer yapmasının önündeki bu engelin kaldırılması bekleniyor.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Emir Akpınar kamuoyuna yaptığı açıklamada; 'Eski teknik ekibimizde yer alan Trond Strande kaynaklı 60 bin Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde 3 dönem transfer yasağı uygulanmıştır. Söz konusu dosya 'öde-kaldır' niteliğinde olup, ilgili tutarın ödenmesiyle birlikte transfer yasağı kaldırılacaktır' ifadelerini kullandı.