Sıfır Araçta Karışık Tablo: Zamlar ve Kampanyalar Yan Yana

Yeni ÖTV matrahları sonrasında birçok otomobil markası fiyatlarını güncellerken, bazı markalar artan maliyetleri tüketiciye yansıtarak zam yapmayı tercih etti. Özellikle elektrikli ve hibrit segmentinde fiyat artışları dikkat çekerken, bazı üreticiler ise kampanyalarla piyasada öne çıkmaya çalışıyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen modellerden bazıları, sürpriz bir şekilde fiyat indirimiyle gündeme geldi. Fiyatı düşen araçlar arasında Fiat Egea Sedan, Volkswagen T-Cross, Volkswagen Polo, Volkswagen Taigo, Opel Frontera, Citroën C4, Citroën C4 X, Opel Corsa, Honda Jazz e:HEV, Citroën C3 Aircross SUV, BYD SEAL U EV ve Toyota'nın bazı hibrit modelleri yer aldı.

Elektrikli Araçlar ve Pick-up Segmentinde Fiyat Artışı Öne Çıktı

Özellikle elektrikli ve pick-up segmentindeki bazı modellerde dikkat çekici fiyat artışları yaşandı. Tesla Model Y Standart Range, yerli üretim Togg T10X, Elektrikli Mini Cooper Countryman, Volkswagen Amarok, Otokar Foton Tundland, Toyota Hilux, BYD Seal U DM-i ve Volkswagen ID.4 125kW Pure gibi modellerde fiyatlar yukarı yönlü revize edildi.

İkinci El Piyasası da Hareketlendi

ÖTV düzenlemesinin hemen ardından ikinci el araç piyasasında da hareketlilik başladı. Sıfır araç fiyatlarındaki artış ve kampanyaların yarattığı belirsizlik, tüketicileri alternatif çözümlere yöneltti. İkinci el araçlara olan talep artarken, fiyatlarda da yukarı yönlü bir ivme gözlemleniyor.

Tüketici Ne Yapmalı?

Uzmanlar, araç almayı planlayan tüketicilere aceleci olmamalarını, markaların kampanya süreçlerini yakından takip etmelerini öneriyor. Özellikle yılın son çeyreğinde, stok erimesine bağlı olarak yeni kampanyaların gündeme gelmesi bekleniyor.