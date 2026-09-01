Motorine uygulanan vergi artışının pompa fiyatlarına yansımasının ardından gözler LPG fiyatlarına çevrildi. Beklenen zamla birlikte otogaz kullanan araç sahiplerinin yakıt maliyetlerinin de yükselmesi bekleniyor.

LPG fiyatlarında 1 liranın üzerinde artış bekleniyor

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre LPG fiyatlarına 2 Eylül gecesinden itibaren zam yapılması bekleniyor. Artış miktarının dağıtım bölgelerine ve depolara göre farklılık gösterebileceği belirtilirken, zam tutarının 1,07 TL ile 1,11 TL arasında olması öngörülüyor.

Böylece eylül ayının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarında peş peşe yaşanan değişimlere LPG de eklenmiş olacak.

Motorinde 3,60 TL'lik artış

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son değişikliklerin önemli başlıklarından biri de motorin oldu. Motorinin maktu ÖTV tutarı litre başına 3 TL artırılırken, bu artışa yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle pompa fiyatına yansıyan toplam artış 3,60 TL oldu.

Vergi kaynaklı artışın ardından LPG'de beklenen zam da araç sahiplerinin yakıt giderlerini yeniden gündeme taşıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

1 Eylül 2026 itibarıyla büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 74,35 TL

Motorin: 77,48 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 74,21 TL

Motorin: 81,07 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 75,33 TL

Motorin: 82,19 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 75,62 TL

Motorin: 82,46 TL

LPG: 33,79 TL

LPG'ye beklenen artışın gerçekleşmesi halinde otogaz fiyatları da 2 Eylül'den itibaren yeniden güncellenecek. Zam miktarı istasyon ve bölgeye göre farklılık gösterebilecek.