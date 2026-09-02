Akaryakıt piyasasında son günlerde yaşanan fiyat değişimlerine bir yenisi daha ekleniyor. Edinilen bilgilere göre LPG grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1,09 TL zam yapılması öngörülüyor.

Zamla birlikte otogaz kullanan araç sahiplerinin yakıt maliyetlerinin de artması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şu aşamada yeni bir değişiklik öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Zam öncesinde 2 Eylül itibarıyla bazı büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 74,35 TL

Motorin: 81,10 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 74,21 TL

Motorin: 80,96 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 75,33 TL

Motorin: 82,22 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 75,62 TL

Motorin: 82,49 TL

LPG: 33,79 TL

Motorine de zam gelmişti

Akaryakıt fiyatlarında son değişiklik motorin tarafında yaşanmıştı. Motorinde ÖTV tutarındaki artışın ardından vergi etkisiyle birlikte litre fiyatına 3,60 TL yansımıştı.

Şimdi ise gözler LPG fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarının verdiği bilgi doğrultusunda, 1,09 TL'lik artışın 3 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak illere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.