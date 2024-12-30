Bakan Tekin, yeni sistemin eğitim alanında büyük bir dönüşümü işaret ettiğini belirterek, "AGS sonuçlarına göre adaylar, Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek. Akademi’deki eğitimlerin ardından öğretmen adayları, doğrudan atama sürecine girecek." dedi. Tekin, AGS’nin KPSS’den önemli farklılıklar taşıyacağına da dikkat çekti. Yeni sınavın içeriğinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayladığı eğitim programlarının yer alacağını vurguladı.

AGS'nin İçeriği ve Başvuru Süreci

AGS, iki ana oturumdan oluşacak: 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT). Sınav, 80 soru üzerinden yapılacak ve sınavda adaylara sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim temelleri, Türk millî eğitim sistemi ve mevzuatı gibi konularda sorular yöneltilecek. Ayrıca, ÖABT oturumu ise adayların alan bilgilerini ölçmek amacıyla 50 sorudan oluşacak.

Öğretmen adaylıkları için belirlenen AGS puanı, alan bilgisi testinin (ÖABT) puanı ile %50 oranında birleştirilecek. Yabancı dil öğretmenliği adayları için ise AGS puanı ile Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) puanları birleştirilerek MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bakan Tekin, AGS’nin, öğretmen adaylarının yalnızca sınavla değil, aynı zamanda eğitim süreçleriyle de donanımlı hale gelmelerini sağlamak için tasarlandığını belirtti.

Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

AGS’nin, öğretmenlik mesleğine yönelik daha kapsamlı ve nitelikli bir aday seçimi yapılmasına olanak tanıyacağı öngörülüyor. 13 Temmuz 2025’te ilk kez uygulanacak olan bu sınav, öğretmen adaylarına sadece bilgi düzeylerini değil, aynı zamanda öğretim tekniklerine dair derin bir anlayış kazandırmayı amaçlıyor.

Yeni sistemle birlikte, öğretmen adayları MEB-AGS sınavına göre belirlenen sonuçlarla, eğitim süreçlerine katılacak ve akademik eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra doğrudan atama sürecine geçebilecekler.

Eğitim sisteminde yaşanacak bu dönüşümün, eğitim kalitesini artırması ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini daha güçlü temeller üzerinde inşa etmeleri bekleniyor. MEB, sınavın detaylarına ilişkin açıklamaları ise önümüzdeki günlerde yapacak.