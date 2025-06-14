“İsrail, tarihin gördüğü en görkemli askeri operasyonlardan biri olan ‘Yükselen Aslan’ operasyonu kapsamında, İran rejiminin bize karşı kullandığı nükleer ve balistik tehditleri ortadan kaldırmayı hedefliyor,” diyen Netanyahu, operasyonun sadece savunma amaçlı olmadığını belirtti. İran'da rejimin yaklaşık 50 yıldır halkına baskı uyguladığını öne süren Netanyahu, “Biz görevimizi yerine getirirken aynı zamanda sizin özgürlüğünüze giden yolu da açıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında İran halkına doğrudan seslenen İsrail Başbakanı, İran’da rejimin hiç bu kadar zayıf olmadığını savundu ve şunları söyledi:

“Dahası yolda. Rejim, onu neyin vurduğunu ya da neyin vuracağını bile anlayamayacak. Bu, sizin için ayağa kalkıp sesinizi duyurmanın tam zamanı. Kadın, yaşam, özgürlük!”

Netanyahu’nun bu mesajı, İsrail’in İran’a yönelik artan askeri faaliyetleriyle birlikte diplomatik arenada da yeni bir tartışma başlatacağa benziyor. Açıklamada özellikle İran’daki reform yanlısı ve rejim karşıtı kesimlere verilen doğrudan mesaj, Tel Aviv’in sadece askeri değil, psikolojik bir strateji izlediğini de ortaya koyuyor.