Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde düzenlenen 81. Genel Kurul kapsamındaki genel görüşmelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktı. Netanyahu’nun konuşmaya başlamasıyla birlikte çok sayıda ülkenin temsilcisi ayağa kalkarak Genel Kurul salonunu terk etti.

NETANYAHU KÜRSÜYE ÇIKINCA PROTESTO

Netanyahu’nun salona girişi ve kürsüye yönelmesi sırasında destek veren bazı katılımcıların tezahüratları duyulurken, salondaki bazı temsilciler ise protesto amacıyla dışarı çıktı. Konuşmanın başlamasının ardından yuhalama sesleri de yükseldi.

Çok sayıda heyetin salonu terk etmesi sonrasında Genel Kurul'daki koltukların önemli bölümünün boş kaldığı görüldü. Netanyahu buna rağmen konuşmasını sürdürdü.

İsrail Başbakanı, konuşmasının başında salonda kalan ve ayrılmayan bazı delegelere yönelik sert ifadeler kullandı ve kendisini protesto edenleri "ahlaki korkaklar" olarak nitelendirerek salonu terk etmelerini söyledi.

GAZZE VE BÖLGEDEKİ SAVAŞ GÜNDEMDE

Netanyahu’nun BM konuşması, Gazze’deki savaşın yanı sıra İsrail’in bölgedeki askeri operasyonları ve İran’la yaşanan gerilimlerin gölgesinde gerçekleşti. Netanyahu daha önce BM konuşmasında İsrail’in askeri eylemlerini savunacağını ve ülkesine yönelik eleştirilere yanıt vereceğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulu’nun 81. oturumunun genel görüşmeleri 22-28 Eylül 2026 tarihleri arasında New York’taki BM Genel Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Netanyahu’nun konuşması sırasında yaşanan toplu salon terk etme eylemi, İsrail hükümetinin Gazze politikalarının BM Genel Kurulu’ndaki tartışmalı atmosferini bir kez daha gündeme taşıdı.