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Kırmızı-siyahlı ekip, kamp programı çerçevesinde ilk antrenmanını yaptı. Kulüp antrenörleri Barış Üzbey ve Barış Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular programın devamında 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, kaleli oyun ve koşu çalışmasının ardından sona erdi. Çorum temsilcisi, ligde oynayacağı kritik karşılaşmaların hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı değerlendirmek için Antalya'da girdiği kampa bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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