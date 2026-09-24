Irak'taki El Hikmet Hareketi milletvekilleri, Ankara ziyaretleri kapsamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Irak'ta El Hakim ailesinin başkanlığındaki El Hikmet Hareketi'ne mensup milletvekilleri, Ankara ziyaretleri kapsamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki köklü tarihi bağlar, ticari ilişkiler, Kalkınma Yolu Projesi, enerji, su ve güvenlik konuları ele alındı.

'Kalkınma Yolu Projesi, her iki ülkenin de çok önemsediği bir proje var'

Toplantıda genel değerlendirme yapıldıktan sonra siyasi ilişkiler, son temaslar ve güncel meselelere değinileceğini belirten Destici, 'Bunun içerisinde güvenlik ve terörle mücadele var. Kalkınma Yolu Projesi, her iki ülkenin de coğrafyanın, bölgenin çok önemsediği bir proje var. Su ve enerji yine Türkiye'nin Irak'la iş birliği yaptığı konuların başında geliyor. Ekonomik ilişkilerimiz şu anda aşağı yukarı 17 milyar dolar civarında ticaret hacmimiz var. Onu daha da artırmak istiyoruz. Toplumsal ve kültürel ilişkilerimiz var. Son dönemde turizmdeki ve insan hareketlerindeki artış da göze çarpıyor. Kardeşiz; Arap, Türk, Türkmen, Kürt hepsi birlik ve beraberlik içerisinde bir yaşam sürdürüyor' diye konuştu.

'Irak'la Türkiye, özellikle son yıllarda terörle mücadele konusunda tam bir iş birliği gerçekleştirdi' diyen Destici, 'Türkiye, içeride terörü bitirdi. Şimdi yeni bir süreçte de hem Irak'ta hem de Suriye'de terörü bitirme noktasında güçlü bir adım attı. Başka yolu yok, bitecekler. Silah bırakacaklar ya da kendilerini feshedecekler. Bu konuda Irak hükümetiyle Türkiye'nin iş birliğinden de memnuniyet duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Görüşme basına kapalı olarak devam etti.