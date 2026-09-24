UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa Milli Takımı, maç öncesi son antrenmanını Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda Teknik Direktör Zinedine Zidane yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Zidane'ın futbolcularıyla yaptığı kısa toplantının ardından başlayan idmanda oyuncular, ısınma, koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasına yönelik taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.