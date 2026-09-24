A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa maçı öncesi çok önemli eksiklerinin olduğunu belirterek, 'Listede olan tüm futbolculara güveniyoruz' dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, yarın Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, 'Çok önemli eksiklerimiz var. Listede olan tüm futbolculara güveniyoruz. Buradalarsa, hak ettikleri için buradalar. Yeni yüzler görerek, takıma neler katabileceğimizi görebileceğimiz bir dönem' ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nın ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, 'Geçmiş başarısızlıkları sürekli dile getirmemek lazım. Şu an herkes iyi durumda. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Yarın da o zorlu maçlardan birini oynayacağız' şeklinde konuştu.

'Teklifler geldi ama hiçbirini dinlemedim'

'Önünüzdeki 4 maçtan başarısız sonuçlar alınması durumunda eleştirileri nasıl karşılayacaksınız?' sorusu üzerine Montella, şunları söyledi:

'Gerçekçi olmam gerekiyor. Milli takıma çok bağlıyım. Tüm ekibime değinmem gerekiyor. Biz göreve geldiğimizde sorunların olduğu bir dönemdi. Tarihimizde ilk defa grubu birinci sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Kupası'na katıldık. Bunları sürekli saymanın bir manası yok, futbol acımasızdır. Ben milli takımda görevime devam etmek istedim çünkü buradaki işimiz henüz bitmedi. Başarmam gereken şeyler var. Başkanımız ve yönetimimiz bana yakınlıklarını hissettiriyor. Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir üzüntü yaşadık ancak yeniden ayağa kalkmak istedim. Bu süreçte farklı teklifler de geldi fakat hiçbirini dinlemedim. Dört maç üst üste oynayacağımız bir döneme girdik. Bu durum bizi heyecanlandırıyor. Ülkemizi en iyi şekilde nasıl temsil ederiz anlayışıyla hareket etmek zorundayız.'

'Serhat Öztaşdelen'i takip ediyoruz'

Kocaelisporlu kaleci Serhat Öztaşdelen ile ilgili gelen soruya yanıt veren Montella, 'Serhat'ı takip ediyoruz. Çok fazla maç izliyoruz ve buraya da sık sık geliyoruz. Yarın milli takımımız için yine harika bir atmosfer bekliyoruz' dedi.

'Felsefemiz farklı statlarda oynayabilmek'

Fransız bir gazetecinin, 'Neden İstanbul değil de Kocaeli'de oynuyorsunuz? Atmosfer daha mı baskılı?' şeklindeki sorusunu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, 'Aslında bizim felsefemiz tüm statlarda oynayabilmek. İstanbul'da olmayan ancak İstanbul'a yakın olan güzel bir stadı tercih ettik' diye konuştu.

Kocaeli Stadyumu'nu çok beğendiğini de sözlerine ekleyen Montella, 'Geçen hafta geldiğimizde zemin çok iyi durumda değildi ancak maça kadar zeminin hazır hale getirileceğini söylediler' açıklamasında bulundu.