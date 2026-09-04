AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Narman ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Narman Peribacaları Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, AK Parti Erzurum İl Başkan Vekili Yusuf Bektaş, AK Parti Narman İlçe Başkanı Ruhi Tanrıver ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda ilk olarak Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, AK Parti Erzurum İl Başkan Vekili Yusuf Bektaş ve AK Parti Narman İlçe Başkanı Ruhi Tanrıver tarafından selamlama konuşmaları yapıldı.

Ardından söz alan Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, barış süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öz, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek, mahallelerde yaşanan sorun ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Muhtarların taleplerini not eden Milletvekili Öz, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştireceğini belirterek muhtarlara destek sözü verdi. Toplantının ardından Narman'ın Başkale ve Ergazi mahallelerini ziyaret eden Öz, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Öz, bölge halkının sorun ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Narman'dan ayrılarak Erzurum'a döndü.