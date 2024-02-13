Geçtiğimiz ay düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı’na MOYKON üyesi sektörün en güçlü markalarıyla birlikte katılarak organizasyona güç kattıklarını belirten Doğan, sektörün Türkiye sanayisine katkı sağlayarak istihdama büyük bir alan açtığının altını çizerek uluslararası pazardaki varlıklarını sürekli artırdıklarını kaydetti.

200’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren mobilya sektörünün ihracattaki gücüne dikkat çeken Doğan, geçen yılki ihracatının 5 milyar dolara yakın olduğunu, 2024 yılının ilk ayında ise 340,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti. Doğan, mobilya sektörünü bu yıl yaklaşık 7 Milyar dolar ihracat hedefine ulaştırarak dünya sıralamasında ilk 5 arasına sokmak istediklerini kaydetti.

Öte yandan iç piyasada ise hareketli bir dönem beklediklerini aktaran Doğan, konut satışlarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %17 azaldığını ancak bu yıl enflasyondaki düşüşe paralel olarak mevduat faizlerinin azalması ile vatandaşın yatırım aracı olarak tekrar gayrimenkule yönelmesi ve bunun sonucunda konut satışlarının artmasını beklediklerini kaydetti. Doğan son olarak yeni evleneceklere verilecek olan 150 bin lira faizsiz evlilik kredisinin de gençlere mobilya alışverişi için önemli bir avantaj sağlayacağını sözlerine ekleyerek yetkililere teşekkür etti.