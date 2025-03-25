Banka, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasada yaşanan türbülansın etkisiyle bu değerlendirmeyi yaptı.

Banka ekonomistleri, Hande Küçük ve Arnav Gupta'nın da yer aldığı bir raporla, Türk tahvillerindeki risklerin arttığını belirterek, Türk tahvillerine olan "beğeni"yi çekti. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasaları yatıştırmak adına proaktif bir yaklaşım sergilemesi nedeniyle Morgan Stanley, Türk tahvilleri için tamamen olumsuz bir duruşa geçmedi.

Banka, carry trade pozisyonlarına devam eden yatırımcılara Türkiye ile ilgili işlemler için beklemeye yönelik bir tavsiye verdi. Ekonomistler, TCMB'nin faiz politikası ve asimetrik faiz koridorunun yüksek belirsizliklere karşı savunma mekanizması olarak işlev görebileceğini ifade etti. Ayrıca, Haziran ayında faiz indirimlerine başlanması için TCMB'nin alanı olduğunu belirttiler.

Morgan Stanley'in son tahminlerine göre, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon oranı %29, politika faizi ise %33,5 olacak. Öte yandan, bankanın verilerine göre, offshore carry trade pozisyonlarında bugüne kadar 20 milyar dolarlık çözülme yaşandığı bildirildi.