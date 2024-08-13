Ticaret Bakanlığı desteği ile Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen Ezber Bozan Tasarım Yarışmasına başvurular için son tarih 19 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Mobilya sektörümüz 2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye genelinde 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ise ilk sırayı yüzde 22 artışla 319 milyon dolar ile Irak aldı. İkinci sırada 215 milyon dolar ile Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 9 artışla 142 milyon dolarlık ihracat ile ABD yer alıyor. Diğer öne çıkan ülkelerde ise yüzde 9 artışla 136 milyon dolarla Fransa, yüzde 4 artışla 114 milyon dolarla Romanya yer buluyor. Türkiye genelinde mobilya ihracatımızın kilogram fiyatı ortalama 3,5 dolar civarında. Mobilyada ortalama ihraç fiyatımızı 6 dolara çıkarmak için tasarım yarışmaları büyük önem arz ediyor. Yarışmacılarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda son başvuru tarihini 19 Ağustos olarak değiştirdik. Mobilya sektörü 2023 yılında 4,6 milyar dolar ihracata imza attı. Sektörümüz 6 milyar dolar hedefine tasarımla ulaşacak” dedi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise “İlk yılından itibaren büyük ilgiyle karşılanan Ezber Bozan Tasarım Yarışmamız mobilya sektöründe çevresel ve kullanıcı dostu çözümlerle, inovatif ürünlerin ortaya çıkarılması hedefiyle bu sene yılında “MOBİLYAŞAM” teması ile gerçekleştirilecek. Tasarım Yarışmaları mobilya sektörünün tasarımcılarla işbirliğine ve çok önemli bir network oluşturulmasına imkan sağlıyor. Yarışmamıza katılıp istihdam edilen tasarımcılarımız var. Dünyanın en ünlü markalarının birbirinden değerli tasarımcıları jürimizin içinde yer alıyor. Mobilya ihracatında dünyada ilk 5 ülke hedefimizin gerçekleştirilebilmesi için katma değeri yüksek, özgün mobilya tasarımının ve üretiminin artması gerekiyor. Bu hedefin en önemli mil taşı yetenekli tasarımcılarımızdır” diye konuştu.