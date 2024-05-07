Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen atamasında uzlaştık' dedi.

EN ÇOK HANGİ BRANŞLARDA ATAMA YAPILACAK?

Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 262 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.

Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.