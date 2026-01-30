Gazi Üniversitesi Teknopark onayıyla hayata geçirilen proje kapsamında, maden sahalarında görev yapan teknisyenler karma gerçeklik gözlükleri aracılığıyla merkezde bulunan uzman mühendislerle gerçek zamanlı bağlantı kurabilecek. Arıza, bakım ve kurulum süreçleri sahadan ayrılmaya gerek kalmadan uzaktan yönlendirme ile gerçekleştirilecek.

Kritik müdahalelerde sıfır gecikme

Geliştirilecek XR tabanlı sistem, yüksek riskli çalışma ortamlarına sahip maden sahalarında insan kaynağı güvenliğini önceliklendirirken, aynı zamanda bilgi ve uzmanlığı sahaya anlık olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Böylece müdahale sürelerinin kısaltılması, operasyonel hataların azaltılması ve bakım süreçlerinin standartlaştırılması amaçlanıyor. MİA Teknoloji’nin akıllı sistemler ve ileri yazılım altyapısı üzerine inşa edilen proje, madencilik sektöründe dijital dönüşümün önemli yapı taşlarından biri olmaya hazırlanıyor.

MİA Teknoloji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Maden Sahaları için Karma Gerçeklik Tabanlı Uzaktan Teknik Destek Sistemi projesi, Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından 29.01.2026 tarihinde iletilen bildirim sonrasında 01.01.2026 başlangıç tarihli olarak onaylanmıştır. Proje bütçesi 15 milyon 500 bin TL olup, ilgili projenin 24 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Bu proje kapsamında, açık ocak ve yeraltı maden sahalarında bakım, onarım ve teknik destek süreçlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla karma gerçeklik tabanlı uzaktan teknik destek sistemi geliştirilecektir. Geliştirilecek sistem sayesinde, maden sahasında görev yapan teknisyenler karma gerçeklik gözlükleri aracılığıyla merkezde bulunan uzman mühendislerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilecek, arıza, bakım ve kurulum süreçleri sahadan ayrılmadan uzaktan yönlendirme ile gerçekleştirilebilecektir. Ar-Ge projelerimizin geliştirilmesi ve artırılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.”

MİA Teknoloji, ileri mühendislik yetkinliği ve yenilikçi Ar-Ge yaklaşımıyla sanayi, enerji ve madencilik gibi stratejik sektörlerde yüksek güvenlikli, sürdürülebilir ve dijital çözümler üretmeye devam etmeyi sürdürüyor.