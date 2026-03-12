Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayımladığı bültene göre, Ramazan Bayramı ile birlikte başlayacak sondaj faaliyetleri Nisan ayında da devam edecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen veriler değerlendirilerek yeni rezerv ihtimalleri analiz edilecek.

Bakan Bayraktar, keşif amaçlı yürütülecek sondajların Türkiye’nin sondaj filosundaki iki gemiyle gerçekleştirileceğini belirtti. Buna göre çalışmalar, Fatih Drillship ve Abdülhamid Han Drillship tarafından yürütülecek.

Bayraktar ayrıca Türkiye’nin yurt dışındaki enerji arama faaliyetlerine de değinerek, Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz aramak üzere sismik arama gemisinin Nisan ayında çalışmalara başlayacağını ifade etti.