Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, programla ilgili olarak, “Geleceğin liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmek ve organizasyonumuza katmak bizim için çok önemli. Program sayesinde bugüne kadar yaklaşık 850 genci Vodafone ailesine kazandırdık. Tüm gençleri, yeni dönemde başvuru yapmaya davet ediyoruz” dedi.

5G ile Değerlendirme Deneyimi

Bu yılki değerlendirme sürecinde, online ön değerlendirme ve yüz yüze grup mülakatlarında oyunlaştırma yaklaşımı kullanılacak. Önceki yıllarda sanal gerçeklik gözlükleriyle oynanan oyunlar, bu yıl PlayStation üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar, yapay zekâ destekli mülakat deneyimi yaşayacak. Tüm süreçlerde Vodafone Maslak Plaza’daki 5G test sinyali kullanılacak ve adaylar 5G’yi deneyen ilk kişiler arasında olacak. Programa kabul edilen adaylar, Temmuz ayında göreve başlayacak.

Geçen Yıl 48 Genç Katıldı

2025 yılında Türkiye genelinden 12 binden fazla genç başvurdu; 17 farklı üniversiteden 48 aday programa kabul edildi. Katılımcıların yüzde 67’si kadınlardan oluşuyordu.

Global ve Çok Yönlü Kariyer İmkanları

Discover Genç Yetenek Programı, üniversitelerin son sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl iş tecrübesi olan gençlere özel bir kariyer programı olarak tasarlandı. Program kapsamında gençler, ilk yıl farklı bölümlerde rotasyon yaparak teknoloji, telekomünikasyon ve Vodafone’u yakından tanıma fırsatı buluyor. Ayrıca şirket içinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla lokal ve global iş fırsatlarını değerlendirebiliyorlar.

Tüm Birimlerde Deneyim Fırsatı

Program kapsamında genç yetenekler, satış, pazarlama, teknoloji, finans ve insan kaynakları gibi farklı fonksiyonlarda tam zamanlı çalışabiliyor. Özellikle dijital roller ve yeni iş kolları oluşturan ekiplerde görev alarak, organizasyona bakış açılarını ve dinamizmlerini yansıtma imkânı buluyorlar.

Eğitim ve Gelişim Olanakları

Discover’lar, MIT, Harvard Business Publishing ve Skillsoft gibi global kaynaklardan yararlanarak hem teknik hem de yetkinlik bazlı eğitimler alıyor. Ayrıca mentorluk ve proje bazlı gelişim fırsatlarıyla destekleniyor.