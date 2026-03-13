Bakan Uraloğlu, basın mensuplarıyla katıldığı bir iftar programında, sosyal medya platformlarının bağımlılık, psikolojik sorunlar, şiddet eğilimi, aile içi çatışma ve çocukların zaman israfı gibi sorunlara yol açabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamak amacıyla düzenlemeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TBMM Başkanlığına sunduklarını aktardı.

Uraloğlu, uygulamanın interneti tamamen yasaklamak anlamına gelmediğini vurgulayarak, Türkiye’deki güvenli internet uygulamasının ciddi bir karşılığı olduğunu söyledi. Ayrıca, bu tür düzenlemelerin İngiltere, Amerika, Fransa ve Avustralya gibi ülkelerde de uygulandığını belirtti.

Bakan, yapılan kamuoyu araştırmasında söz konusu düzenlemenin yüzde 80 civarında destek gördüğünü de ifade etti.