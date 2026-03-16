Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı incelemeler sonuç verdi. Özellikle Orta Doğu’daki bölgesel gerilimin ardından artış gösteren dijital saldırılara karşı devletin ilgili kurumları düğmeye bastı.
Odak Noktası: Dezenformasyon ve Mezhepçilik
Yapılan incelemelerde, erişim engeli getirilen hesapların şu faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi:
Psikolojik Harekat: Türkiye’nin bölgesel politikalarını hedef alan algı operasyonları.
Mezhep Eksizli Gerilim: Toplumsal huzuru bozmaya yönelik mezhep temelli tartışmaların körüklenmesi.
FETÖ İltisakı: Engellenen hesaplar arasında FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen profillerin yer alması.
Bilgi Kirliliği: İran’a yönelik saldırılar sonrası manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltma çabaları.
Adli Süreç Başlatıldı
Söz konusu hesaplara getirilen erişim engelinin yanı sıra, bu hesapları yöneten kullanıcılar hakkında da adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, dijital mecralar üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına karşı hukuki süreçlerin tavizsiz uygulanacağını belirtti.
15 Günde 400'den Fazla Hesap Kapatıldı
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dijital provokasyonlarla mücadele kapsamında son dönemde büyük bir ivme kazanıldı.
"28 Şubat tarihinden bugüne kadar, Türkiye’nin toplumsal huzurunu ve güvenliğini hedef alan 400'den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir."
Güvenlik kaynakları, bölgesel gelişmelerin dijital provokasyonlar için zemin olarak kullanılmaya çalışıldığını vurgulayarak, "Dijital provokasyonlara karşı kararlı mücadelemiz sürecek" mesajını verdi.