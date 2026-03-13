Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, açılış programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin dijital dönüşüm süreci, fiber altyapının genişlemesi, mobil kullanım istatistikleri ve 5G teknolojisine geçiş planlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

"Yılsonuna kadar fiber altyapı uzunluğumuzu 750 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz"

Açılış programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu, AK Parti hükümetlerimizin kararlılığı ve Türk Telekom gibi uzman kurumlarımızın inançlı çalışmalarıyla dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 2002 yılında genişbant internet abonemiz yoktu ve fiber optik kablo uzunluğumuz 81 bin 304 kilometreydi. Bugün fiber optik ağ altyapımız 657 bin kilometreye ulaştı. Genişbant internet abone sayımız 98,2 milyona, mobil abone sayımız ise 100 milyona yaklaştı. Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştiriyoruz. Avrupa'da ortalama aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumdayız. Bu yıl sonuna kadar; fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye, genişbant abone sayımızı 106 milyonun üstüne, mobil abone sayımızı ise yaklaşık 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Fiber abone sayısına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Türkiye 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapı ulaştıran il 3 ülke arasında yer almaktadır. Fiber abone sayısında da 4'üncü sıradadır" ifadelerini kullandı.

5G'ye geçişte fiber altyapının önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "5G'ye geçişte en kritik unsurlardan biri güçlü fiber altyapıdır. 5G'nin oluşturacağı yüksek hacimdeki veriyi sağlıklı bir şekilde taşıyabilmenin yolu baz istasyonlarının fiber ile buluşmasından geçmektedir. Bu kapsamda Türk Telekom, fiberdeki gücünü mobile taşımak amacıyla 2024 itibarıyla LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 61'ini fiberle bağlı konuma getirmiştir" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu 5G'nin 1 Nisan 2026'da başlatılacağını hatırlatarak, "1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her noktasına eriştirmeyi hedefliyoruz. 5G'ye geçişle birlikte mobil internet hızımız 10 kata yakın artacak; vatandaşlarımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkânına kavuşacak" diye konuştu.

"Türk Telekom Avrupa'nın ve Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörlerinden biri konumunda"

Türk Telekom'un 5G teknolojisine hazır operatörlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türk Telekom Avrupa'nın ve Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörlerinden biri konumundadır. Fiberleşme seferberliğinde öncü rol üstlenen şirketimiz, 81 ilimizi kapsayan altyapısıyla 5G'ye hazırdır. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi de bu konumunu güçlendirecek bir adımdır. Bu merkez, 5G'nin endüstriyel dönüşümden akıllı şehirlere, simülasyon teknolojilerinden ileri dijital deneyimlere kadar geniş yelpazede nasıl değer kattığını somut senaryolarla göstermeye imkan verecektir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz"

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ise merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "5G teknolojisinin hayatımıza girmesine sayılı günler kaldı. Türk Telekom olarak biz de güçlü fiber altyapımız ve teknoloji yatırımlarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. 'Herkes için 5G' anlayışıyla çıktığımız bu yolculukta hedefimiz; 5G'nin sunduğu imkânları ülkemizin rekabet gücü haline getirmektir. Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi; 5G teknolojisinin sunduğu imkânlar ışığında; ülkemizin yerli ve milli teknoloji üretme kapasitesine değerli katkılar sağlayacak. Bu merkez, Türk mühendislerinin ortaya koyduğu çözümlerin test edildiği, geliştirildiği ve yeni iş birliklerinin doğduğu bir inovasyon ortamı oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Şahin: "Türk Telekom olarak iletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz"

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, merkezin açılışına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yapıyoruz. Türk Telekom olarak iletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz. Gayrettepe Genel Müdürlük Yerleşkemiz'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açtığımız Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile 5G teknolojisinin sunduğu imkanları somut kullanım senaryoları ve gerçek zamanlı uygulamalarla deneyimlenebilir hale getiriyoruz. Merkezimiz, 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasite gibi avantajların, endüstriyel dönüşümden akıllı şehir çözümlerine, simülasyon teknolojilerinden artırılmış gerçeklik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede nasıl değer oluşturduğunu gerçek senaryolar üzerinden deneyimlemeyi mümkün kılıyor. Merkezimizde, milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda çoğunlukla Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli dijital çözümler ile yerli girişimlerin ürünleri yer alıyor. Uzun yıllardır devam eden 5G'ye yönelik yatırımlarımız ve farklı alanlardaki öncü çalışmalarımızla 5G'ye en hazır operatör konumundayız. Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi de bu hazırlıklarımızın somut bir yansıması olarak öne çıkıyor."

Akıllı üretim sistemleri, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik çözümleri, uzaktan kontrol senaryoları, farklı endüstri ve sektörlerin dijital dönüşümüne yön veren yeni nesil teknolojilerin gerçek kullanım senaryolarıyla deneyimlenebileceği ‘Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde, 5G teknolojisinin sunduğu düşük gecikme, yüksek hız ve gelişmiş bağlantı kabiliyeti uygulamalı örneklerle tanıtılıyor.

Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin açılışında, alandaki çözümleri deneyimleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulusal ulaşım ağının akıllandırılması çalışmaları çerçevesinde Türk Telekom'un yeni nesil teknolojilerle akıllı hale getirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü Yönetim Merkezi'ne 5G bağlantısı üzerinden canlı bağlanarak yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.