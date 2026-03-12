Bakan, “1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, 5G’nin sadece iletişimi hızlandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda üretim, sanayi, tarım ve medya alanlarında dönüşümü hızlandıracağını belirtti. Açıklamada, endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, akıllı şehir uygulamalarından yüksek çözünürlüklü canlı yayınlara kadar pek çok alanda 5G’nin etkili olacağı vurgulandı.

Milli teknoloji vurgusu yapan Uraloğlu, UDHAM ve TÜRKSAT iş birliğiyle gerçekleştirilen yerli 5G çekirdek şebeke ve Ulak baz istasyonu çalışmalarına dikkat çekti. Ayrıca 5G yetkilendirme ihalesinden elde edilen gelirin 3,53 milyar dolar olduğunu ve işletmecilere milli ürün kullanımı zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

Bakan, “Böylece teknoloji üretiminde yerli ve milli gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk” diyerek, Türkiye’nin 5G altyapısında hem yerli üretim hem de yüksek teknoloji hedeflerine bağlı kalacağını belirtti.