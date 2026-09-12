Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bugün bir taraftan da 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız inşallah. Terörün bir sebebinin de vesayetçi odaklar olduğunu unutmamamız lazım' dedi.

Osmaniye'de çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Osmaniye Belediyesini ziyaret ederek iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programına Osmaniye Valiliği ziyaretiyle başlayan Yılmaz, Valilik önünde tören mangasını selamladı. Valilik makamına geçen Yılmaz, Şeref Defteri'ni imzalayarak kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'na geçen Yılmaz, burada düzenlenen Teşkilat Buluşması'na katılarak partililerle bir araya geldi. Daha sonra Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Yılmaz, kentte yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programının devamında Osmaniye İş Dünyası ve STK Buluşması'na katılarak iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitap etti.

Yılmaz: 'Milli gelirimiz 1,8 trilyon dolara ulaşacak'

2002 yılında 238 milyar dolar olan milli gelirin bu yıl 1,8 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Ekonomiyle siyaset arasında bir bağlantı var. Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrar olmuyor. Türkiye son yirmi üç yılda siyasi istikrarı yakaladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak güçlü bir siyasi istikrar yakaladık ve bugün bu noktalara gelebildiysek Türkiye olarak bu sayede geldik. Bundan 23 sene önce sadece 238 milyar dolar yıllık üretim yapabilen bir ülkeydik. Milli gelirimiz o kadardı. Bu sene Allah'ın izniyle 1.8 trilyon dolar seviyesine ulaşacağız. İhracatımız 280 milyar doları şu anda bulmuş durumda. Yıl sonunda daha da yüksek olacak. Turizm gelirlerimiz bu sene, sadece turizm gelirimiz, 65 milyar doları bulacak. Bu körfezdeki bu hadiselere rağmen normalde 68 olacaktı. Savaş nedeniyle 65 ama altmış 65 de hiç küçümsenecek bir rakam değil. Dolayısıyla Türkiye, mal ve hizmet ihracatı olarak toplarsanız, bu sene 400 milyar doları aşacak. Bakın, 2002 milli gelirimiz 238'di şu anda sadece mal ve hizmet ihracatımızın değeri 400 milyar doların üzerinde. Bu yolda devam edeceğiz inşallah. Bunları yaparken çok çeşitli badireler atlattı Türkiye, darbe girişimleri, muhtıra girişimleri, birtakım neler yaşandığını hep hepiniz yakın tarihimizi, son çeyrek asrı hatırlıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

'Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, milli iradeye yönelik müdahalelerin Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini belirterek, 'Bugün de 12 Eylül maalesef Türkiye tarihte çok çeşitli dönemlerde bunları yaşadı ve hepsinin ülkemize ağır bedelleri oldu. Milli iradeye karşı bir kalkışma varsa bunun arkasında mutlaka gayri millî güçler vardır. Yoksa bunu yapmazlar. Bir demokratik ülkede milli iradeye karşı bir kalkışma varsa onun arkasında mutlaka gayri millî birtakım odaklar vardır. Yıllarca ülkemize kaybettirdiler. Ama çok şükür bu defteri de 15 Temmuz sonrası kapatmış oldu. Hem bu vesayetçi zihniyet hem de terör ülkemize çok şey kaybettirdi. Onlar olmasa az önce bahsettiğim rakamlar belki çok daha farklı noktalara gidecekti. Bugün bir taraftan da 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız inşallah. Terörün bir sebebinin de vesayetçi odaklar olduğunu unutmamamız lazım' diye konuştu.

'Türkiye Yüzyıl'ını hep birlikte inşa edeceğiz'

Türkiye'nin vesayet ve terörün oluşturduğu yüklerden kurtularak Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlediğini belirten Yılmaz, 'Sağlam bir zemin oluştu, şimdi Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmemiz lazım' diyerek sözlerine şöyle devam etti:

'Cumhur İttifakı olarak ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir irade var. Osmaniye'nin yine medarıiftiharı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, bilge siyasetçi ve devlet adamı Doktor Devlet Bahçeli beyin çok büyük katkılarıyla bir Terörsüz Türkiye süreci başlamış durumda ve bir devlet politikasına dönmüş durumda. Meclisimiz de buna çok güçlü bir destek verdi, 467 oyla büyük bir meşruiyet verdi. Siyasi ve toplumsal meşruiyet verdi. Biz de inşallah elimizden gelen tüm gayretlerle bu süreci sonuçlandıracağız. Bu sadece siyaset açısından değil, ekonomi için de çok kıymetli. Bir hesap yaptığımız, bir hesaba göre en az, bakın en az diyorum. Daha fazlasını da söyleyebilirsiniz. 2.3 trilyon dolar ülkemize maliyeti oldu bu iş, 2.3 trilyon dolar. O kaynakları bugün biz kalkınmaya harcasak çok farklı bir noktada olacaktır. Son 25 yılda sağlam bir zemin oluştu. Temel sağlam, şimdi Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu sağlam zemin üzerinden Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmemiz lazım. Kamusuyla, özel sektörüyle, merkezi idaresiyle, genel yönetimiyle, reel sektörüyle, sivil toplumuyla, akademisiyle hepimizin bu heyecanı duyması lazım.'