AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nın hayata geçirdiği 'Diplomasi Atölyesi'nde gençler, dört hafta boyunca siyaset, diplomasi ve sivil toplum dünyasından önemli isimlerle bir araya gelecek.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından gençlerin küresel gelişmeleri yakından takip etmesi, uluslararası ilişkileri farklı perspektiflerden değerlendirmesi ve Türkiye'nin dış politika vizyonunu alanında uzman isimlerden dinlemesi amacıyla hayata geçirilen 'Diplomasi Atölyesi' başladı. Dört hafta sürecek programda siyaset, diplomasi, akademi, medya ve sivil toplum dünyasından önemli isimler gençlerle bir araya gelecek. 'Bölgede lider, globalde söz sahibi Türkiye'nin diplomasi vizyonu' ana temasıyla gerçekleştirilen Diplomasi Atölyesi, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda başladı. Dört hafta boyunca devam edecek program kapsamında gençler; alanında uzman siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, dış politika uzmanları, insan hakları aktivistleri ve diplomatik temsilcilerle buluşacak.

İlk hafta Özdemir ve Yüce'nin konuşmalarıyla başladı

Atölyede insani diplomasi, küresel krizler, arabuluculuk diplomasisi, ikili ilişkiler, Afrika'nın değişen jeopolitiği ve Türkiye Yüzyılı'nda diplomasi vizyonu gibi çok sayıda başlık ele alınacak. Farklı ülkelerin konsolos ve başkonsoloslarının da katılacağı programda gençler, ülkelerin dış politika yaklaşımlarını diplomatik temsilcilerden doğrudan dinleme imkânı bulacak. Programın ilk haftası, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'nin açılış konuşmalarıyla başladı.

'Ülkemizin diplomasi alanında destan yazdığı bir dönemin içerisindeyiz'

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Yeni nesil siyasetçilerin bu program vesilesiyle geleceğe yelken açmasını ve güzel işlere imza atmasını sağlayacak bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu programlar; ufuk çizen, hedef ortaya koymamıza vesile olan ve hedeflerimizin ardında yürüyeceğimiz bir yolu işaret eden programlardır. Katılımcılara baktığımda, ülkenin hem siyasi hem bürokratik anlamda çok önemli işlere imza atmış, çok önemli deneyimleri olan; işi sadece pratikte değil bizzat teoride de hayata geçirmiş çok değerli isimlerin var olduğunu gördüm. Ülkemizin diplomasi alanında, Cumhuriyet tarihimizin en önemli destanlarından birini yazdığı bir dönemin içerisindeyiz. Liderimizin de aslında tüm dünyaya diplomasi dersi verdiği bir dönemdeyiz. Çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarihi liderlik yaptığı sürecin içerisinde bizler de hep birlikte yer alıyoruz' ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ve Sudan Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan gençlerle bir araya geldi.

İlk haftada üç isim, üç farklı perspektif

ICYF Başkanı Taha Ayhan, 'Gençlik Diplomasisi: İslam Dünyasından Küresel Etkiye' başlıklı oturumda İslam dünyasından küresel arenaya uzanan gençlik diplomasisini, uluslararası iş birliği imkânlarını ve gençlerin geleceğin dünyasındaki rolünü değerlendirdi. Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ise 'Afrika'da Tanınma, Kalkınma ve Yeni Diplomasi' başlıklı oturumda Afrika'nın yükselen potansiyeli, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler ve değişen diplomasi dinamiklerini ele aldı. Sudan Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan da 'Sudan Perspektifinden Afrika'yı Anlamak: Tarih, Jeopolitik ve Güncel Dinamikler' başlıklı oturumda Afrika'nın tarihî ve jeopolitik konumunu güncel bölgesel gelişmeler ışığında anlattı.

Diplomasi ve siyasetin önemli isimleri gençlerle buluşacak

Diplomasi Atölyesi'nin gelecek haftalarında da siyaset, diplomasi, insani yardım ve sivil toplum alanında önemli isimler gençlerle bir araya gelecek. Program kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdülhadi Turus, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ve İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım farklı başlıklarda gençlerle tecrübelerini paylaşacak.