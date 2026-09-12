AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin 46. yıl dönümü dolayısıyla kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 81 ilde eş zamanlı yapılan protestolar kapsamında Erzurum'da bir araya gelen partili gençler, '1980 Numaralı Sandık' adını verdikleri sembolik sandıkla millî irade vurgusu yaptı.

'12 Eylül Karanlık Bir Tarihtir'

Gençlik kolları adına yapılan açıklamada, 12 Eylül 1980'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapatıldığı, anayasal düzenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde ihlal edildiği karanlık bir tarih olduğu hatırlatıldı. Aradan geçen 46 yıla rağmen yöntemler değişse de millet iradesinin üzerine vesayet kurma arayışlarının farklı biçimlerde devam ettiği ifade edildi.

Tarihsel sürece vurgu yapıldı

Açıklamada, Türkiye'nin demokrasi tarihindeki kırılma noktalarına değinilerek şu ifadelere yer verildi:

'27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını idama götüren zihniyet, 12 Mart muhtırasında, 12 Eylül darbesinde, 28 Şubat post-modern darbesinde ve 27 Nisan e-muhtırasında da kendini göstermiştir. 2008 yılındaki kapatma davası, 17-25 Aralık kumpasları ve nihayetinde 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bu aziz milletin iradesine zincir vurulmak istenmiştir.'

'15 Temmuz'da karşılarında eski Türkiye yoktu'

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimine karşı halkın gösterdiği direnişin tarihi bir dönüm noktası olduğu belirtilen açıklamada, 'O asırlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar meydanlara çıkmış, tankların önünde durarak demokrasisine sahip çıkmıştır. O gece 253 vatan evladımız şehit düşmüş, binlerce vatandaşımız gazi olmuştur' denildi.

81 ilde '1980 numaralı sandık' kuruldu

Demokratik hafızayı canlı tutmak amacıyla Erzurum dahil 81 ilde '1980 Numaralı Sandık' kurulduğu duyuruldu. Alana kurulan sembolik sandığa vatandaşlar ve gençler, demokrasi ve millî iradeye dair duygu ve düşüncelerini yazarak bıraktı.

Basın açıklaması, Adnan Menderes'in simgeleşen sözüne atıfta bulunularak, 'Yeter, söz de karar da milletindir' haykırışıyla son buldu.