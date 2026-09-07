Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz’de denizlerin korunmasına yönelik yeni bir çevre seferberliğinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜCA) tarafından deniz ekosisteminin korunması amacıyla geliştirilen DERİA sistemine ilişkin bilgi verdi.

Fethiye’de 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek

Çalışmaların önemli ayaklarından birini Fethiye oluşturuyor. Bölgede deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi planlanıyor.

Proje ile deniz tabanındaki kirliliğin azaltılması ve bölgedeki hassas deniz ekosisteminin korunması amaçlanıyor.

Deniz çayırları için mapa-şamandıra sistemi

Çalışma kapsamında deniz çayırlarının korunmasına yönelik Mapa-Şamandıra Sistemi de devreye alınacak. Sistem sayesinde teknelerin deniz çayırlarına zarar verebilecek şekilde demir atmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni uygulamayla teknelerin belirlenen noktalara bağlanması ve böylece deniz tabanındaki hassas alanların korunması amaçlanıyor.

Deniz trafiği de düzenlenecek

Projenin bir diğer ayağını ise tekne trafiğinin düzenlenmesi oluşturuyor. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçilerek deniz kullanımının daha düzenli hale getirilmesi planlanıyor.

Bakan Kurum, çalışmayı “Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliği” olarak nitelendirirken, hedefin denizlerin doğal yapısının korunarak gelecek nesillere aktarılması olduğunu vurguladı.