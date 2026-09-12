Side’de denize sıfır konumuyla faaliyet gösteren Sunrise Queen, uzun yıllardır bölgenin bilinen turizm tesisleri arasında yer alıyor. Tesisin güncel internet sitesinde otelin 5 yıldızlı ve her şey dahil konseptte hizmet verdiği, geniş bir konaklama kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

turizmguncel.com'da yer alan habere göre icra ilanında satışa konu taşınmazların birlikte tek bir otel olarak işletildiği ve tesisin sahil kullanım alanlarının bulunduğu belirtildi.

İlk taşınmaz için 1,47 milyar TL

Satış kapsamındaki 665 ada 5 parsel numaralı taşınmazın 8 bin 127 metrekare yüzölçümüne sahip olduğu bildirildi. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 1 milyar 475 milyon 175 bin TL oldu.

İlan bilgilerinde taşınmaz üzerinde biri 6, diğeri 5 katlı olmak üzere iki konaklama bloğunun bulunduğu kaydedildi. 6 katlı blokta 140, 5 katlı blokta ise 86 oda olmak üzere toplam 223 odanın bulunduğu belirtildi.

Ana blokta ayrıca SPA, kuaför ve fitness gibi bölümlerin yanı sıra yüzme havuzlarının da bulunduğu ifade edildi.

304 odalı bölüm için 3,25 milyar TL

Satış kapsamındaki ikinci taşınmaz ise 665 ada 8 parsel olarak açıklandı. Yaklaşık 38 bin metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaz için 3 milyar 255 milyon 635 bin TL muhammen bedel belirlendi.

İcra ilanında bu taşınmaz üzerinde 304 odanın bulunduğu belirtildi. Böylece iki taşınmazdaki ilan edilen toplam oda sayısı 527 olarak kayıtlara geçti.

İlk satışlar ekim ve aralık ayında

İcra ilanına göre 665 ada 5 parselde bulunan taşınmazın ilk açık artırması 15 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 22 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

İlk artırmada satış gerçekleşmemesi halinde ikinci artırmanın 12 Kasım 2026’da başlayacağı ve 19 Kasım 2026’da tamamlanacağı bildirildi.

665 ada 8 parseldeki taşınmaz için ise ilk açık artırma 8 Aralık 2026’da başlayacak ve 15 Aralık 2026’da sona erecek. Satışın gerçekleşmemesi halinde ikinci artırmanın 7 Ocak 2027 ile 14 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Otel faaliyetlerine devam ediyor

Öte yandan Sunrise Queen’in güncel resmi internet sitesinde tesisin Side/Manavgat’ta faaliyet gösterdiği, konaklama ve rezervasyon bilgilerinin yayımlandığı görülüyor. Resmi sitede tesisin 550 odalı olduğu belirtilirken, icra satış ilanındaki iki taşınmaz için toplam 527 oda bilgisi yer alması dikkat çekiyor.

Dolayısıyla icra satışının, otelin faaliyetinin sona erdiği anlamına gelmediği; satışın ilan edilen taşınmazların mülkiyeti üzerinden yürütüldüğü değerlendiriliyor.