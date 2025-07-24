Yüksek Nem Uyarısı

28-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yüksek sıcaklıkların yanı sıra nem oranının da artması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların bu günlerde dışarı çıkmaktan kaçınmasını öneriyor.

Yağışla Birlikte Serinlik Gelecek

Orta ve uzun vadeli tahminlere göre, çarşamba günü başlayacak olan yağmur, İstanbul’un yanı sıra Marmara Bölgesi genelinde de etkili olacak. Gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların perşembe gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yağmur Ne Zaman Bitecek?

Meteoroloji’nin paylaştığı verilere göre, 31 Temmuz Perşembe günü itibarıyla yağışlı havanın bölgeyi terk etmesi ve sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Afrika Sıcakları Pazar Günü Bitecek

Sıcak hava dalgasının ise 28 Temmuz Pazar günü zirve yaparak ardından etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Vatandaşlar önümüzdeki birkaç gün boyunca dikkatli olmalı ve Meteoroloji’nin uyarılarını yakından takip etmeli.